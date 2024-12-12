Мети ЄЦБ щодо уповільнення інфляції ще не досягнуто - Лагард

Європейський центральний банк наразі не готовий оголосити про перемогу над інфляцією, тому курс грошово-кредитної політики залишається обмежувальним, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард під час прес-конференції за підсумками грудневого засідання.

"Нашої місії ще не завершено", - сказала вона.

При цьому Лагард висловила впевненість у тому, що інфляція рухається у напрямку до середньострокової мети ЄЦБ у районі 2%. У листопаді темпи зростання споживчих цін у єврозоні підвищилися до 2,3% із жовтневих 2%, однак такий сценарій був очікуваним.

Глава регулятора зазначила, що існує низка підвищувальних ризиків для інфляції. Зокрема, до них належать сильне зростання зарплат і прибутків компаній, а також геополітичні ризики, які здатні призвести до стрибка цін на енергоносії та вартості перевезень.

Коментуючи заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір запровадити зовнішньоторговельні мита щодо цілої низки країн, Лагард зазначила, що наслідки такого рішення для економічного зростання єврозони будуть радше негативними, проте його вплив на інфляцію наразі складно передбачити.

Керівництво ЄЦБ у четвер ухвалило рішення знизити всі три основні процентні ставки на 25 базисних пунктів. Зокрема, ключова ставка за депозитами зараз становить 3%. Лагард зазначила, що члени керівництва обговорювали можливість зниження ставок одразу на 50 б.п., однак зійшлися на думці, що більш помірне зменшення вартості запозичень на сьогодні є правильним.

За слоами Лагард, учасники грудневого засідання не обговорювали нейтрального рівня ставок, тобто такий, що не стимулює економічне зростання, але й не уповільнює його. Вона наголосила, що чітко визначити цей рівень важко. За різними оцінками, він може перебувати в діапазоні від 2% до 3%.

"Швидше за все, ми більш детально обговорюватимемо питання нейтрального рівня ставок мірою наближення до цього рівня", - сказала Лагард, додавши, що консенсус передбачає, що зараз він вищий, ніж був раніше.