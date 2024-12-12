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АНАЛІТИКА

Трамп став "Людиною року-2024" за версією журналу Time

Трамп став "Людиною року-2024" за версією журналу Time

 

Журнал Time назвав "Людиною року - 2024" обраного президента США Дональда Трампа.

"Напередодні другого президентського терміну Трампа, всі ми, від найфанатичніших його прихильників до найзатятіших критиків, живемо в Епоху Трампа", - пояснив головний редактор журналу Сем Джейкобс у коментарі.

Він зазначив, що Трампу вдалося "переробити американську політику", скориставшись невдоволенням громадськості у зв'язку зі зростанням цін і "глобальним розворотом проти нинішньої влади". У результаті, за словами Джейкобса, він заручився значущою підтримкою серед афроамериканців і латиноамериканців, став першим за 20 років республіканцем, хто отримав більше голосів, ніж кандидат-демократ.

"Сьогодні ми стаємо свідками відродження популізму, поширення недовіри до інститутів, які визначали минуле століття, і руйнування віри в те, що ліберальні цінності приведуть до кращого життя для більшості. Трамп і фактор цих змін, і їхній бенефіціар", - резюмував Джейкобс.

До цього Трамп ставав "Людиною року" у 2016 році.

Минулого року журнал Time назвав «Людиною року - 2023» американську співачку й авторку пісень Тейлор Свіфт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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