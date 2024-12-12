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АНАЛІТИКА

Фінляндія блокує більше російських угод з купівлі нерухомості

 

Міністерство оборони Фінляндії заявило, що заблокувало сім угод з нерухомістю за участю двох російських покупців на тій підставі, що дозвіл на придбання може загрожувати національній безпеці.

Про це пише Reuters.

Останні рішення стосуються одного об'єкта нерухомості в Паргасі на узбережжі південної Фінляндії і п'яти об'єктів нерухомості в Кокемакі в південно-західній частині країни, йдеться в заяві міністерства.

Обидві особи, які уклали угоди, були приватними особами з російським громадянством, додали в міністерстві.

У вересні уряд Фінляндії запропонував заборонити більшості громадян Росії купувати нерухомість у країні.

Гельсінкі вже деякий час намагається обмежити купівлю російськими громадянами нерухомості поблизу стратегічних об'єктів на основі існуючих норм, заблокувавши три угоди в жовтні 2023 року і ще три - в січні цього року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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