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Фінляндія блокує більше російських угод з купівлі нерухомості
15:59 12.12.2024 |
Міністерство оборони Фінляндії заявило, що заблокувало сім угод з нерухомістю за участю двох російських покупців на тій підставі, що дозвіл на придбання може загрожувати національній безпеці.
Про це пише Reuters.
Останні рішення стосуються одного об'єкта нерухомості в Паргасі на узбережжі південної Фінляндії і п'яти об'єктів нерухомості в Кокемакі в південно-західній частині країни, йдеться в заяві міністерства.
Обидві особи, які уклали угоди, були приватними особами з російським громадянством, додали в міністерстві.
У вересні уряд Фінляндії запропонував заборонити більшості громадян Росії купувати нерухомість у країні.
Гельсінкі вже деякий час намагається обмежити купівлю російськими громадянами нерухомості поблизу стратегічних об'єктів на основі існуючих норм, заблокувавши три угоди в жовтні 2023 року і ще три - в січні цього року.
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