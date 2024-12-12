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АНАЛІТИКА

У Канаді пригрозили зупинити постачання енергоносіїв у США через заяви Трампа щодо мит

 

Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд заявив, що не виключає припинення експорту енергоносіїв до США після того, як обраний американський президент Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита на всі товари з Канади.

Про це повідомляє CBC.

"Ми будемо відповідати повною мірою залежно від того, наскільки далеко це зайде. Ми підемо настільки далеко, що відключимо їхні енергоносії, якій йдуть до Мічигану, до штату Нью-Йорк і до Вісконсину. Я не хочу, щоб це сталося, але моя робота номер один полягає у захисті Онтаріо, жителів Онтаріо та канадців у цілому, оскільки ми - найбільша провінція", - сказав Форд.

Він додав, що Канада буде використовувати всі інструменти в їхньому розпорядженні, включаючи припинення експорту енергоносіїв до США.

Зазначається, що у 2023 році Онтаріо забезпечила електроенергією 1,5 мільйона будинків у США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Канада, США
 

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