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АНАЛІТИКА

Болгарія і Румунія стануть повноправними членами «Шенгену»

 

Рада ЄС у четвер, 12 грудня, затвердила дозвіл Болгарії та Румунії стати повноправними членами Шенгенської угоди з початку 2025 року.

"Підписано та скріплено печаткою - шановні болгарські та румунські друзі, ласкаво просимо до Шенгенської зони!", - повідомили на сторінці головування Угорщини в Раді Європейського Союзу в X.

Рішення передбачає, що з 1 січня 2025 року буде скасовано контроль на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією та між ними. "Скасування перевірок людей на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було ключовим пріоритетом угорського головування, і сьогодні ми зробили це реальністю. Від цього кроку виграють не лише громадяни Болгарії та Румунії, але і ЄС в цілому", - наводиться

на сатй Ради ЄС заява Шандора Пінтера, очільника МВС Угорщини, яка зараз головує в Раді ЄС.

Болгарія і Румунія, які входять до Євросоюзу, частково приєдналися до Шенгенської угоди в березні 2024 року. Тоді прикордонний контроль було скасовано для тих, хто перетинає кордон повітрям і морем, але сухопутний контроль зберігався.

Перед цим Австрія зняла вето на розширення Шенгенської зони

Обидві країни є членами Європейського Союзу ще з 2007 року і були частково інтегровані у Шенгенську зону, зокрема у питаннях зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.

Ще у 2010 році Румунія і Болгарія виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, але вони наштовхнулись на опір деяких країн-членів. Зокрема, Австрія скаржилася на непропорційно велику кількість нелегальних іммігрантів через поганий захист зовнішніх кордонів Шенгенської зони.

Зрештою у 2024 році Австрія погодилася зняти вето на розширення Шенгенської зони після того, як три країни підписали в Будапешті угоду про "пакет заходів із захисту кордонів", нагадує AFP.

Шенгенська зона об'єднує 29 держав і є найбільшою у світі зоною без внутрішнього прикордонного контролю. Перевірки на кордоні між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом вперше були скасовані в 1985 році. Нині не знято контроль на внутрішніх кордонах з Кіпром.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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