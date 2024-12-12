Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща вже видала громадянам України майже 78 тисяч карт поляка

 

Польща за понад 15 років функціонування закону про карту поляка видала громадянам України 77 790 цих документів.

Про це повідомили в МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

«З 2008 року по 29 жовтня 2024 року громадянам України видано 77 790 карт поляка. Водночас 2517 особам відмовлено у видачі карти поляка»,- повідомили в польському зовнішньополітичному відомстві.

При цьому, майже 22% від загальної кількості (понад 17 тис.) було видано громадянам України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як підкреслили у МЗС, зацікавлення щодо отримання карти поляка залишається «стабільно високим» серед громадян України та країн колишнього СРСР.

На динаміку видачі карт поляка за останні чотири роки впливали зовнішні чинники (пандемія коронавірусу та обмеження діяльності офісів, що приймають заявки; агресія Росії проти України і, як наслідок, впровадження правових механізмів щодо спрощеного перебування громадян України в Польщі та країнах Шенгену). Як зауважили в МЗС РП, в 2022 році кількість виданих карт поляка українцям знизилася до понад 4 тис., але в 2023 році зросла до 8 тис. Цього року громадянам України видано вже майже 5,5 тисяч карт поляка.

Серед громадян інших країн колишнього СРСР, Польща видала найбільше карт поляка білорусам (понад 100 тис.), зокрема близько 40% після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну (майже 40 тис.). Громадянам РФ за понад 15 років видано понад 6 тис. карт поляка, зокрема третину з них (понад 2 тис.) після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Крім того, понад 5 тис. карт поляка видано громадянам Литви та понад 2 тис. - громадянам Казахстану.

Як передавало агентство, восени під час виступу в Сенаті Польщі глава МЗС країни Радослав Сікорський зазначив, що від початку запровадження карти поляка у 2008 році Варшава видала особам польського походження за кордоном майже 215 тис. таких документів. Найбільше зацікавлення в отриманні цього документа демонструють громадяни України, Білорусі та Росії. Ця зацікавленість зросла особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас він зазначив, що у зв'язку з політичною ситуацією, особливо в Росії та Білорусі, зростає потреба внести зміни до закону про карту поляка з метою чіткого визначення критеріїв її отримання з огляду на національну безпеку Польщі.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,03 0,07 41,9568  0,00 0,01
EUR 43,6252  0,01 0,03 44,3148  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес