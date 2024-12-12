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АНАЛІТИКА

Росія та Індія уклали найбільшу в історії відносин між країнами нафтову угоду

 

Російська державна нафтова компанія "Роснефть" погодилася постачати майже 500 000 барелів на добу (б/д) нафти індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.

Про це пише Reuters.

10-річна угода становить 0,5% світового постачання і коштує приблизно 13 мільярдів доларів на рік за сьогоднішніми цінами. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через війну в Україні.

Російська нафта становить понад третину енергетичного імпорту Індії. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти.

Компанії щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди, щоб врахувати динаміку нафтових ринків.

Згідно з угодою, "Роснефть" щомісяця постачатиме 20-21 вантаж розміром "Афрамакс" (від 80 000 до 100 000 метричних тонн) різних сортів російської нафти і три вантажі мазуту загальною вагою близько 100 000 тонн кожен.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти "Роснефти" з російських портів, що залишає небагато пропозиції для інших трейдерів і посередників.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, Індія
 

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