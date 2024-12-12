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Шольц каже, що готовий до нових переговорів з Путіним
13:35 12.12.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий й надалі проводити переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним, хоча й вважає телефонний дзвінок між ними у листопаді "розчаруванням".
Його цитує Zeit, передає "Європейська правда".
Як зазначив німецький канцлер у щорічному огляді телеканалу RTL - він готовий й надалі проводити переговори з Путіним, попри те, що нещодавня телефонна розмова "була розчаруванням".
"Це було розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази", - зазначив він.
Проте, на думку Шольца, телефонна розмова була необхідна, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться, і "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".
"І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій", - додав він.
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