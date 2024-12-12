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АНАЛІТИКА

Путін позичив «дружнім» до Росії країнам рекордну за 25 років суму, незважаючи на діру в бюджеті

 

Росія продовжує радянську практику багатомільярдних вливань у лояльні режими за кордоном, незважаючи на дефіцит власного бюджету та скорочення витрат на соціальну підтримку громадян. Так, заборгованість іноземних держав перед Росією встановила рекорд із 1999 року - $30,1 млрд.

Про це пише The Moscow Times.

За минулий рік Росія видала позик та кредитів більш ніж на $2,5 млрд, а також пробачила та списала зобов'язання низці країн.

Найбільше кредитів від Росії отримав Єгипет: його борг збільшився на $1,45 млрд. Бангладеш отримав від РФ $745 млн, Індія - $363 млн. Крім того, $41,3 млн було виділено Узбекистану, $19,9 млн - "уряду" талібів у Афганістані, 16,9 млн - Нікарагуа. Ще близько $26 млн у сумі дісталося Замбії, Ємену, Шрі-Ланці, Еквадору та Судану.

Близько $700 млн боргу Росія вибачила Сомалі, зокрема зобов'язання, які залишалися ще з часів СРСР.

Водночас, за даними Світового банку, на $487 млн ​​знизилася заборгованість Білорусі, якій президент РФ Владімір Путін дозволив відстрочити платежі за кредитами 2023 року на 2029-2034 роки. Крім того, на $117 млн скоротилася заборгованість Сербії, на $40 млн - Вірменії.

Загальний обсяг нових кредитів у перерахунку на рублі становив близько 257 млрд руб., і цю суму можна порівняти з бюджетом великого російського регіону й річним бюджетом всього нацпроєкту "Охорона здоров'я" (290 млрд руб.).

Як зазначається, кредити "дружнім" країнам Кремль видав незважаючи на дефіцит бюджету: торік він становив 3,2 трлн руб., а цього року, за оцінками Мінфіну РФ, досягне 3,3 трлн руб.

Як повідомлялося, 1 грудня Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) - удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) - зросте практично в 4 рази.

Наприкінці липня стало відомо, що Путін дозволив "дружнім" країнам не повертати Росії ще $600 млн боргів.

Перед тим повідомлялося, що Росія в найближчі три роки витратить майже 1,5 трлн руб., або близько $17 млрд, на державні кредити "дружнім" країнам.

Своєю чергою інвестори з "дружніх" Росії країн почали активно розпродувати російські акції після того, як США запровадили санкції проти "Московської біржі". Так, за підсумками другого кварталу поточного року активи на рахунках нерезидентів у російських брокерів скоротилися на 9,6%, або майже на 189 млрд руб. - до 1,77 трлн руб.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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