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АНАЛІТИКА

Парламент Австрії зняв імунітет з лідера ультраправих

 

Нижня палата парламенту Австрії в середу, 11 грудня, зняла недоторканність із лідера ультраправої Австрійської партії свободи (FPO) Герберта Кікля, аби прокуратура змогла розслідувати звинувачення проти нього.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Комітет австрійського парламенту з питань недоторканності зібрався раніше в середу й рекомендував палаті визнати, що причин не знімати недоторканність з Кікля немає.

Далі рішення ухвалили на пленарному засіданні - його підтримали всі партії, окрім Австрійської партії свободи.

"Ніхто не стоїть над правилами. До Герберта Кікля застосовуються ті ж правила, що і до будь-якого іншого громадянина", - прокоментував депутат від Австрійської народної партії Крістоф Заріц, який подав клопотання про зняття імунітету з Кікля.

Тепер Центральна прокуратури з економічних злочинів і корупції Австрії (WKStA) зможе почати розслідування за скаргою, поданою ще в липні ексдепутатом від Австрійської народної партії.

Скарга стосується свідчень лідера ультраправих у парламентському комітеті у квітні 2024 року. Тоді він нібито збрехав у відповідях на кілька питань, зокрема про рекламу у друкованих ЗМІ, оплачену FPO.

Нагадаємо, Австрійська партія свободи посіла перше місце на парламентських виборах наприкінці вересні, отримавши близько 29% голосів, і зараз має найбільше місць у парламенті.

Та позаяк для формування уряду партія повинна контролювати більшість місць, а жодна інша політсила не виявила бажання керувати з ультраправими, переговори про створення коаліції почали три інші партії.
Ключові теги: Австрія
 

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