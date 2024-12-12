Директор ФБР, якого Трамп грозився звільнити, сам іде у відставку

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку зі своєї посади наприкінці роботи нинішньої адміністрації Джо Байдена.

Про це він сказав у середу, 11 грудня, під час зустрічі зі співробітниками ФБР, пише "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Рей заявив, що "після тижнів ретельних роздумів" вирішив подати у відставку до початку роботи адміністрації Трампа.

"На мою думку, це найкращий спосіб уникнути втягування Бюро у ще більшу боротьбу, водночас зміцнюючи цінності та принципи, які так важливі для того, як ми виконуємо нашу роботу", - додав він.

Директори ФБР призначаються на 10-річний термін, що мало б захищати їх від політичного впливу. Але водночас президенти США мають право звільняти і призначати їх за власним бажанням.

Поки ще чинного главу Бюро призначив ще Дональд Трамп у 2017 році.

Але відтоді Крістофер Рей зазнав критики з боку обраного президента США та його союзників через нібито політично вмотивовані розслідування проти Білого дому.

Раніше Трамп сам говорив про наміри звільнити Рея, а також висловлював невдоволення діями ФБР з розслідування замаху на нього в липні.

Обраний президент США, як відомо, вже визначився з новим очільником Федерального бюро розслідувань - ним має стати Кеш Патель, колишній співробітник Конгресу від Республіканської партії.

Патель відверто критикував федеральне агентство і заявив, що проведе там "масштабні реформи" і домагатиметься відплати для Трампа.