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Директор ФБР, якого Трамп грозився звільнити, сам іде у відставку
11:57 12.12.2024 |
Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку зі своєї посади наприкінці роботи нинішньої адміністрації Джо Байдена.
Про це він сказав у середу, 11 грудня, під час зустрічі зі співробітниками ФБР, пише "Європейська правда" з посиланням на CBS News.
Рей заявив, що "після тижнів ретельних роздумів" вирішив подати у відставку до початку роботи адміністрації Трампа.
"На мою думку, це найкращий спосіб уникнути втягування Бюро у ще більшу боротьбу, водночас зміцнюючи цінності та принципи, які так важливі для того, як ми виконуємо нашу роботу", - додав він.
Директори ФБР призначаються на 10-річний термін, що мало б захищати їх від політичного впливу. Але водночас президенти США мають право звільняти і призначати їх за власним бажанням.
Поки ще чинного главу Бюро призначив ще Дональд Трамп у 2017 році.
Але відтоді Крістофер Рей зазнав критики з боку обраного президента США та його союзників через нібито політично вмотивовані розслідування проти Білого дому.
Раніше Трамп сам говорив про наміри звільнити Рея, а також висловлював невдоволення діями ФБР з розслідування замаху на нього в липні.
Обраний президент США, як відомо, вже визначився з новим очільником Федерального бюро розслідувань - ним має стати Кеш Патель, колишній співробітник Конгресу від Республіканської партії.
Патель відверто критикував федеральне агентство і заявив, що проведе там "масштабні реформи" і домагатиметься відплати для Трампа.
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