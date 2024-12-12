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Кінець транзиту російського газу через Україну майже не вплине на ціни, - Єврокомісія
10:43 12.12.2024 |
За оцінкою Європейської комісії, припинення транзиту російського природного газу через Україну з 1 січня 2025 року майже не вплине на європейські ціни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Залишилося лише близько трьох тижнів до закінчення терміну дії транзитної угоди наприкінці року. Проте припинення дії угоди між Україною та Росією вже було враховано у цінах європейських газових ринків, і регіон зможе знайти альтернативні постачання.
Аналіз Єврокомісії був розроблений, щоб заспокоїти держави-члени та ринки перед закінченням терміну дії контракту.
Хоча європейські ціни на паливо далекі від піків, досягнутих під час кризи в 2022 році - завдяки зрослому імпорту зрідженого природного газу, який замінив більшу частину російських потоків, - вони все ще високі.
"З урахуванням того, що у світі щорічно виробляється понад 500 млрд кубометрів ЗПГ, заміна близько 14 млрд кубометрів російського газу, що транзитом проходить через Україну, має надати незначний вплив на ціни на природний газ в ЄС", - йдеться у документі комісії, який поки що не опубліковано. "Можна вважати, що закінчення транзитної угоди було враховано у зимових цінах на газ".
Немає проблем із поставками
ЄС упевнений, що країни-члени, які все ще імпортують російський газ через Україну - насамперед Австрія та Словаччина - можуть обійтися без постачання. Єврокомісія заявила, що не вступатиме в переговори, щоб зберегти маршрут відкритим.
Проте покупці газу зі Словаччини та Угорщини продовжують переговори, щоб зберегти потік газу після закінчення терміну дії транзитної угоди, при цьому пропозиція включає угоду обміну між Азербайджаном та Росією.
Єврокомісія зазначила, що обмежений вплив на газові ринки рішення "Газпрому" припинити постачання австрійської компанії OMV продемонструвало ефективність запобіжного підходу у пом'якшенні наслідків скорочення постачань із Росії.
Єврокомісія заявила, що держави-члени змогли скоротити свій попит на газ на 18% із серпня 2022 року порівняно із середнім показником за попередні п'ять років. США також мають намір запровадити нові потужності з виробництва ЗПГ протягом наступних двох років, і ці поставки можуть допомогти ЄС впоратися з будь-якими перебоями.
"Найбільш реалістичний сценарій полягає в тому, що транзитна угода припинить свою дію, і російський газ не надходитиме через Україну", - йдеться в оцінці. ЄС "добре підготовлено".
Кінець транзиту
Як повідомляло РБК-Україна, у листопаді НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" останній транш оплати за транзит газу у грудні за контрактом. За грудневий транзит "Газпром" мав заплатити близько 70 млн доларів.
Чим ближче 31 грудня, коли закінчується контракт "Нафтогазу" з "Газпромом", тим менш ймовірним виглядає продовження постачання газу через Україну 2025 року.
Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 510 доларів за тисячу кубометрів. Зараз вартість палива в ЄС приблизно на 10% вища, ніж рік тому.
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