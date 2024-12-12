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Президент Південної Кореї заявив, що воєнний стан був «добре продуманим політичним рішенням»
09:30 12.12.2024 |
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час свого публічного виступу відкинув обвинувачення в заколоті, заявив, що воєнний стан був "добре продуманим політичним рішенням".
Юн Сок Йоль сказав, що використовував свою президентську владу, щоб оголосити воєнний стан "для захисту нації і нормалізації державних справ" проти опозиції, яка паралізувала уряд.
За його словами, це було "добре продуманим політичним рішенням".
Юн Сок Йоль також проігнорував заклики піти у відставку.
"Незалежно від того, чи буде мені оголошено імпічмент, чи щодо мене буде проводитися розслідування, я буду чесно протистояти цьому", - сказав він.
Минулого тижня Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан "у зв'язку з антиурядовою активністю". Це рішення президента викликало нерозуміння і в правлячій партії, і в опозиціонерів із Демократичної партії, які назвали вжиті заходи антиконституційними. У підсумку парламент одноголосно проголосував за скасування воєнного стану. Згідно з конституцією Південної Кореї, в таких випадках президент країни зобов'язаний виконувати розпорядження парламенту.
Крім того, опозиція Південної Кореї ініціювала процедуру імпічменту президента. Однак він зміг уникнути імпічменту, оскільки переважна більшість депутатів від правлячої партії "Сила народу" відмовилися від участі в голосуванні.
Міністерство юстиції Південної Кореї запровадило заборону на закордонні поїздки для Юн Сок Йоля у зв'язку з проведенням щодо нього розслідування.
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