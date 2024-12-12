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У США бачать можливості для подальших дій проти російської нафти
23:53 11.12.2024 |
Сполучені Штати продовжують шукати креативні способи зменшити доходи Росії від продажу нафти, а зниження світового попиту на нафту створює можливість для нових санкцій.
Про це заявила в середу міністерка фінансів США Джанет Єллен у інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
За словами міністерки, Сполучені Штати постійно посилюють санкції проти Росії через війну в Україні, а РФ інвестувала значні кошти у власний флот кораблів, щоб уникнути західного обмеження цін на нафту,
"Незвичайність цього моменту полягає в тому, що ринок нафти здається добре забезпеченим. Ціни відносно низькі, світовий попит знизився, а пропозиція дійсно зросла", - сказала вона.
"Отже, світовий ринок нафти став м'якшим, і це створює можливість для подальших дій", - додала міністерка.
Санкційний режим адміністрації Байдена щодо Росії вже давно спрямований на те, щоб обмежити доходи, які отримує Москва, а також уникнути різкого скорочення світових поставок нафти/
За словами людей, знайомих з цим питанням, адміністрація Байдена зараз зважує нові, більш жорсткі санкції проти торгівлі нафтою в Росії. Мета - посилити тиск на військову машину Кремля за кілька тижнів до повернення Дональда Трампа в Білий дім.
Хоча Єллен сказала, що не буде анонсувати жодних нових кроків, вона підкреслила, що США посилюють заходи проти Росії.
"Ми з самого початку зосередилися на російських доходах від продажу нафти, це критичний компонент російського бюджету, і ми шукаємо креативні способи, щоб спробувати зменшити доходи Росії", - сказала вона.
Нагадаємо, у листопаді США внесли у чорний список "Газпромбанк" - останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями.
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