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Шмигаль запропонував Німеччині запровадити додатковий податок на російські товари для відновлення України
23:46 11.12.2024 |
Український уряд пропонує Німеччині запровадити додатковий податок на російські товари, а надходження від нього спрямувати на відновлення України.
Про це премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.
"Закликав надалі посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російської сировини й енергоресурсів. Також запропонував німецьким партнерам підтримати механізм щодо впровадження додаткового оподаткування на російські товари, щоб направити ці кошти на відновлення України", - написав Шмигаль.
Голова уряду також зауважив, що товарообіг між Україною і Німеччиною збільшився цього року на 17% і досяг $6,1 млрд.
"У цьому контексті обговорили кроки подальшої економічної інтеграції з Німеччиною як угода АСАА, що посилить виробничу кооперацію між Україною і Німеччиною, а також лібералізацію торгівлі", - уточнив Шмигаль.
Він також подякував Німеччині за постійну підтримку енергетичного сектору.
"Зокрема, цієї осені німецький уряд виділив додаткові 235 мільйонів євро для проходження зими. Поінформували про актуальну ситуацію в енергетиці й потреби в обладнанні", - зазначив голова уряду.
Водночас Шмигаль наголосив, що Україна також потребує посилення ППО для захисту людей та інфраструктури, зокрема енергетики. Обговорили консолідацію зусиль у цьому напрямку.
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