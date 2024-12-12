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АНАЛІТИКА

Шмигаль запропонував Німеччині запровадити додатковий податок на російські товари для відновлення України

 

Український уряд пропонує Німеччині запровадити додатковий податок на російські товари, а надходження від нього спрямувати на відновлення України.

Про це премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

"Закликав надалі посилювати санкції проти Росії, зокрема проти російської сировини й енергоресурсів. Також запропонував німецьким партнерам підтримати механізм щодо впровадження додаткового оподаткування на російські товари, щоб направити ці кошти на відновлення України", - написав Шмигаль.

Голова уряду також зауважив, що товарообіг між Україною і Німеччиною збільшився цього року на 17% і досяг $6,1 млрд.

"У цьому контексті обговорили кроки подальшої економічної інтеграції з Німеччиною як угода АСАА, що посилить виробничу кооперацію між Україною і Німеччиною, а також лібералізацію торгівлі", - уточнив Шмигаль.

Він також подякував Німеччині за постійну підтримку енергетичного сектору.

"Зокрема, цієї осені німецький уряд виділив додаткові 235 мільйонів євро для проходження зими. Поінформували про актуальну ситуацію в енергетиці й потреби в обладнанні", - зазначив голова уряду.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна також потребує посилення ППО для захисту людей та інфраструктури, зокрема енергетики. Обговорили консолідацію зусиль у цьому напрямку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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