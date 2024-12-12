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АНАЛІТИКА

ЗМІ: НАТО хоче встановити конкретні цілі виробництва зброї для держав-членів

 

Північноатлантичний Альянс планує встановити нові конкретні цілі щодо того, скільки систем озброєнь мають виробляти країни - члени НАТО, уже у 2025 році.

Про це дізналось агентство Bloomberg від анонімних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За інформацією Bloomberg, у НАТО прагнуть визначити для держав-членів конкретні зобовʼязання стосовно виробництва танків, артилерії та інших видів озброєнь.

Пріоритетами, за словами одного зі співрозмовників агентства, будуть посилення протиповітряної оборони, наступальних систем озброєнь і потенціалу ядерного стримування.

Джерела також кажуть, що нові цілі можуть призвести до підвищення мінімального показника витрат на оборону країнами НАТО до 3% ВВП замість нинішніх 2%.

В Альянсі планують, що цілі будуть узгоджені міністрами закордонних справ і оборони НАТО до наступного саміту в червні 2025 року, але допускають, що строки можуть бути перенесені, пише Bloomberg.

Члени НАТО зобов'язалися збільшити витрати на оборону для протидії загрозі з боку Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, а також на тлі обрання президентом США Дональда Трампа, який вимагає від європейських членів посилити внесок у колективну безпеку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що союзники однозначно почнуть обговорення про вищі за 2% ВВП цільові показники витрат на оборону, оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо.

Відомо, що Польща зробить спільне фінансування оборони в Євросоюзі пріоритетом під час свого головування в ЄС, зважаючи на тривогу, викликану війною в Україні та поверненням скептика НАТО Дональда Трампа до Білого дому.
 

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