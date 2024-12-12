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АНАЛІТИКА

Шольц попросив Бундестаг про голосування за довіру, що відкриє шлях до виборів

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу запропонував парламенту 16 грудня провести голосування за довіру уряду, що, як очікують, відкриє шлях до проведення дострокових виборів у лютому.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою, Шольц у середу підписав у своєму кабінеті письмовий запит про вотум довіри відповідно до статті 68 Основного закону.

Згодом лист був доставлений в офіс президента Бундестагу і найближчим часом Бундестаг опублікує пропозицію на своєму сайті.

Дебати щодо вотуму довіри в німецькому Бундестазі заплановані на наступний понеділок, 16 грудня, з 13:00 за місцевим часом.

Бундестаг очікувано оголосить уряду недовіру, після чого канцлер звернеться до президента з проханням про розпуск парламенту і це запустить процедуру дострокових виборів, які планують на 23 лютого.

Соцопитування прогнозують найкращий результат на виборах Християнсько-демократичному союзу на чолі з Фрідріхом Мерцом, ХДС може отримати понад 30%. На другому місці за симпатіями виборців - ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 18%. СДПН Шольца готові підтримати 17%, "Зелених" - 13%.

 

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