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Шольц попросив Бундестаг про голосування за довіру, що відкриє шлях до виборів
23:34 11.12.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу запропонував парламенту 16 грудня провести голосування за довіру уряду, що, як очікують, відкриє шлях до проведення дострокових виборів у лютому.
Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, пише "Європейська правда".
Згідно із заявою, Шольц у середу підписав у своєму кабінеті письмовий запит про вотум довіри відповідно до статті 68 Основного закону.
Згодом лист був доставлений в офіс президента Бундестагу і найближчим часом Бундестаг опублікує пропозицію на своєму сайті.
Дебати щодо вотуму довіри в німецькому Бундестазі заплановані на наступний понеділок, 16 грудня, з 13:00 за місцевим часом.
Бундестаг очікувано оголосить уряду недовіру, після чого канцлер звернеться до президента з проханням про розпуск парламенту і це запустить процедуру дострокових виборів, які планують на 23 лютого.
Соцопитування прогнозують найкращий результат на виборах Християнсько-демократичному союзу на чолі з Фрідріхом Мерцом, ХДС може отримати понад 30%. На другому місці за симпатіями виборців - ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 18%. СДПН Шольца готові підтримати 17%, "Зелених" - 13%.
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