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Австрійська компанія OMV розірвала контракт з «Газпром експортом»
23:24 11.12.2024 |
Австрійська компанія OMV Gas Marketing & Trading GmbH вирішила розірвати свій контракт на постачання газу до Австрії з дочірньою компанією "Газпрому" ТОВ "Газпром експорт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу OMV.
Як зазначили у прес-службі компанії, контракт було розірвано у зв'язку з численними суттєвими порушеннями договірних зобов'язань з боку "Газпром експорту".
У компанії нагадали, що контракт було укладено у 2006 році і він передбачав термін дії до 2040 року. Однак з 16 листопада 2024 року "Газпром експорт" припинив постачання газу до OMV.
До цього OMV отримувала приблизно 7400 МВт-год на годину, що відповідає приблизно 5 ТВт-год на місяць, на австрійсько-словацькому кордоні.
"Ключовим пріоритетом OMV є завжди бути надійним постачальником для наших клієнтів на всіх ринках і в усіх країнах, де ми працюємо. Повністю усвідомлюючи цю глибоку відповідальність, ми постійно впроваджуємо нашу стратегію диверсифікації джерел постачання газу та додаткових трубопровідних потужностей", - заявив голова правління та головний виконавчий директор Альфред Штерн.
Санкції проти "Газпромбанку"
Нагадаємо, що нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість занесення "Газпромбанку" до санкційного списку. Через ситуацію з "Газпромом" газ у Європі подорожчав.
Варто зауважити, що раніше арбітражний суд зобов'язав "Газпром" виплатити австрійській компанії OMV 230 млн євро через нерегулярне постачання газу. Компанія припускала, що таке рішення суду може призвести до того, що Росія припинить постачання газу.
Згодом канцлер Австрії Карл Нехаммер прокоментував рішення "Газпрому" і заявив, що країна не піддасться на шантаж.
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