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Потенційний міністр торгівлі США Говард Лутнік має тісні бізнес-зв'язки з Tether
17:47 11.12.2024 |
Мільярдер Говард Лутнік, якого Дональд Трамп номінував на посаду міністра торгівлі США, має тісний зв'язок із Tether, компанією-емітентом стейблкоїна USDT. Про це йдеться у статті Financial Times.
Стейблкоїн Tether - найбільш популярна криптовалюта у світі. За першу половину року її емітент отримав $5,2 млрд прибутку, що зіставно з найбільшими банками світу.
Водночас, за даними правоохоронних органів, Tether часто використовується злочинцями для відмивання грошей. Її використовують наркокартелі, північнокорейські хакери, іранські та російські шпигуни, контрабандисти. Приблизно 1,63% всіх трансакцій із використанням Tether (на суму $19,3 млрд) використовувались для незаконної діяльності, за оцінкою блокчейн-компанії TRM Labs.
"Це найпопулярніший криптотокен у світі, який підтримується усіма біржами, і він прив'язаний до долара США, тож коливання курсу відсутні. Обсяги торгів величезні, що дозволяє переміщувати значні суми грошей, не привертаючи до себе зайвої уваги", - сказав Снір Леві, засновник і генеральний директор Nominis, платформи для аналізу криптогаманців.
Потенційний міністр торгівлі США Говард Лутнік тісно пов'язаний із Tether. Його компанія Cantor Fitzgerald придбала частку в Tether і не просто співпрацює, а й керує значною частиною її резервів, які тепер в основному зберігаються у казначейських векселях США.
Завдяки підтримці Лутніка обсяг емісії Tether зріс із $83 млрд у середині 2023 до більш ніж $138 млрд у грудні 2024-го.
Нещодавно Лутнік запустив ініціативу з Tether, яка дозволяє клієнтам брати долари в кредит під заставу біткоїнів. У жовтні він сказав FT, що розраховує збільшити обсяг кредитів до $2 млрд.
Tether засуджує незаконне використання своєї криптовалюти і наголошує, що всі трансакції можна відстежити.
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