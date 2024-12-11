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АНАЛІТИКА

Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

 

Постійні представники країн Європейського Союзу в Брюсселі схвалили в середу, 11 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.

Санкції спрямовані на боротьбу з тіньовим флотом танкерів, за допомогою якого РФ обходить встановлену країнами Групи семи (G7) та їхніми партнерами цінову межу на нафту.

Остаточно ці санкції мають затвердити міністри закордонних справ на Раді ЄС у понеділок, 16 грудня.

ЄС готує 16-й пакет санкції проти РФ до роковин її вторгнення в Україну

За даними кількох джерел DW, на підході і більший 16-й пакет, який можуть приурочити до третьої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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