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АНАЛІТИКА

Перевезення вантажів в Росії різко здорожчає через ризик масових банкрутств

 

Тарифи на автомобільні вантажоперевезення в Росії можуть зрости на 20% у 2025 році.

Про це пише Forbes.

Повідомляється, що головна причина такого зростання - подорожчання собівартості перевезень, включно зі збільшенням витрат на купівлю техніки та оплату праці водіїв.

Відзначається, що за період із січня по червень 2024 року середня зарплата водіїв вантажівок збільшилася на 74%, сягнувши 131 тис руб (1300 дол).

Проте дефіцит кваліфікованих кадрів у галузі продовжує зростати. Додатковим ударом по транспортних компаніях стало збільшення ключової ставки Центробанку, що призвело до зростання лізингових платежів за вантажівки на 25% порівняно з минулим роком (до 26-27%).

Також з 1 жовтня 2024 року значно зріс утильзбір: для імпортних сідельних тягачів він збільшився на 41,1%, досягнувши 2,46 млн руб (25 тис. дол.), а для напівпричепів - на 54%, до 1,11 млн рублів (11 тис. дол.).
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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