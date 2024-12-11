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АНАЛІТИКА

Росія карає мешканців окупованої Абхазії за протести: Зупинили дотації, світло вмикають на 1,5 години двічі на день

 

З листопада Росія повністю припинила фінансування зарплат бюджетників на території окупованої Абхазії, а з кінця минулого місяця скасувала дію пільгового тарифу на постачання електроенергії.

Через це місцеві мешканці з 7 ранку до 21 години вечора отримують електроенергію лише по півтори години двічі на день, повідомляє підконтрольне окупаційній адміністрації місцеве інформагентство "Апсадгьыл-инфо".

В останні тижні світло вмикали на 2-2,5 години двічі на день. Але ці обмеження посилили через зниження потужності Інгурської ГЕС, яка раніше видавала потужність до 160 мегават на годину. Через спрацювання води у водосховищі зараз її максимальна потужність становить 90 мегават на годину.

Проблеми зі світлом в окупованій Абхазії виникли після того, як Росія з кінця листопада почала вимагати оплачувати постачання електроенергії за комерційним тарифом. Коштів у окупаційної адміністрації на це не вистачає. Як і на виплату зарплат чиновникам та бюджетникам, адже з початку листопада РФ повністю припинила виплату дотацій, які спрямовувалися на це, повідомляли в "уряді" Абхазії.

"Енергетика щодня забирає дуже масштабні, об'ємні ресурси. Ми могли заміщати кошти російської фінансової допомоги на заробітну плату, але сьогодні такої можливості немає. Російську фіндопомогу з серпня було частково призупинено в частині реалізації угоди про співфінансування заробітної плати окремих категорій працівників бюджетної сфери: це вчителі, це працівники системи охорони здоров'я. Усі працівники соціальної сфери", - розповідав "в.о. віце-прем'єра, міністра фінансів" окупаційного уряду Володимир Делба.

За його словами, з листопада таке "співфінансування" повністю призупинено.

"Таким чином, до кінця року за рахунок коштів російської фінансової допомоги ми не отримаємо 1 мільярд 800 мільйонів рублів", - констатував посадовець.

При цьому російський пропагандист, перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін фактично визнавав, що таким чином Росія вирішила покарати мешканців Абхазії за протести проти ратифікації інвестиційної угоди, вигідної Росії. Через масове обурення мешканців місцевий "парламент" відклав голосування.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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