Росія карає мешканців окупованої Абхазії за протести: Зупинили дотації, світло вмикають на 1,5 години двічі на день

З листопада Росія повністю припинила фінансування зарплат бюджетників на території окупованої Абхазії, а з кінця минулого місяця скасувала дію пільгового тарифу на постачання електроенергії.

Через це місцеві мешканці з 7 ранку до 21 години вечора отримують електроенергію лише по півтори години двічі на день, повідомляє підконтрольне окупаційній адміністрації місцеве інформагентство "Апсадгьыл-инфо".

В останні тижні світло вмикали на 2-2,5 години двічі на день. Але ці обмеження посилили через зниження потужності Інгурської ГЕС, яка раніше видавала потужність до 160 мегават на годину. Через спрацювання води у водосховищі зараз її максимальна потужність становить 90 мегават на годину.

Проблеми зі світлом в окупованій Абхазії виникли після того, як Росія з кінця листопада почала вимагати оплачувати постачання електроенергії за комерційним тарифом. Коштів у окупаційної адміністрації на це не вистачає. Як і на виплату зарплат чиновникам та бюджетникам, адже з початку листопада РФ повністю припинила виплату дотацій, які спрямовувалися на це, повідомляли в "уряді" Абхазії.

"Енергетика щодня забирає дуже масштабні, об'ємні ресурси. Ми могли заміщати кошти російської фінансової допомоги на заробітну плату, але сьогодні такої можливості немає. Російську фіндопомогу з серпня було частково призупинено в частині реалізації угоди про співфінансування заробітної плати окремих категорій працівників бюджетної сфери: це вчителі, це працівники системи охорони здоров'я. Усі працівники соціальної сфери", - розповідав "в.о. віце-прем'єра, міністра фінансів" окупаційного уряду Володимир Делба.

За його словами, з листопада таке "співфінансування" повністю призупинено.

"Таким чином, до кінця року за рахунок коштів російської фінансової допомоги ми не отримаємо 1 мільярд 800 мільйонів рублів", - констатував посадовець.

При цьому російський пропагандист, перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін фактично визнавав, що таким чином Росія вирішила покарати мешканців Абхазії за протести проти ратифікації інвестиційної угоди, вигідної Росії. Через масове обурення мешканців місцевий "парламент" відклав голосування.