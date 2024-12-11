Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 19:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія карає мешканців окупованої Абхазії за протести: Зупинили дотації, світло вмикають на 1,5 години двічі на день
17:01 11.12.2024 |
З листопада Росія повністю припинила фінансування зарплат бюджетників на території окупованої Абхазії, а з кінця минулого місяця скасувала дію пільгового тарифу на постачання електроенергії.
Через це місцеві мешканці з 7 ранку до 21 години вечора отримують електроенергію лише по півтори години двічі на день, повідомляє підконтрольне окупаційній адміністрації місцеве інформагентство "Апсадгьыл-инфо".
В останні тижні світло вмикали на 2-2,5 години двічі на день. Але ці обмеження посилили через зниження потужності Інгурської ГЕС, яка раніше видавала потужність до 160 мегават на годину. Через спрацювання води у водосховищі зараз її максимальна потужність становить 90 мегават на годину.
Проблеми зі світлом в окупованій Абхазії виникли після того, як Росія з кінця листопада почала вимагати оплачувати постачання електроенергії за комерційним тарифом. Коштів у окупаційної адміністрації на це не вистачає. Як і на виплату зарплат чиновникам та бюджетникам, адже з початку листопада РФ повністю припинила виплату дотацій, які спрямовувалися на це, повідомляли в "уряді" Абхазії.
"Енергетика щодня забирає дуже масштабні, об'ємні ресурси. Ми могли заміщати кошти російської фінансової допомоги на заробітну плату, але сьогодні такої можливості немає. Російську фіндопомогу з серпня було частково призупинено в частині реалізації угоди про співфінансування заробітної плати окремих категорій працівників бюджетної сфери: це вчителі, це працівники системи охорони здоров'я. Усі працівники соціальної сфери", - розповідав "в.о. віце-прем'єра, міністра фінансів" окупаційного уряду Володимир Делба.
За його словами, з листопада таке "співфінансування" повністю призупинено.
"Таким чином, до кінця року за рахунок коштів російської фінансової допомоги ми не отримаємо 1 мільярд 800 мільйонів рублів", - констатував посадовець.
При цьому російський пропагандист, перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін фактично визнавав, що таким чином Росія вирішила покарати мешканців Абхазії за протести проти ратифікації інвестиційної угоди, вигідної Росії. Через масове обурення мешканців місцевий "парламент" відклав голосування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
|Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
|Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
|ЗМІ: Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|ОПЕК знову знижує прогнози зростання попиту на нафту на 2024 і 2025 роки
|ОПЕК+ у листопаді видобула на 222 тис. б/д нижче за план
|Потенційний міністр торгівлі США Говард Лутнік має тісні бізнес-зв'язки з Tether
|Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії
|Шмигаль обговорив із Шольцом питання безпеки, фінансів, санкцій, гуманітарної сфери та євроінтеграції
|Перевезення вантажів в Росії різко здорожчає через ризик масових банкрутств
|Росія карає мешканців окупованої Абхазії за протести: Зупинили дотації, світло вмикають на 1,5 години двічі на день
Бізнес
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів
|Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт
|Австралійська біотехнологічна компанія оголосила про новий препарат для лікування деменції
|Mercedes-Benz запускає метод фарбування автомобілів PixelPaint - аналог струменевого друку для індивідуальних замовлень
|OpenAI уклала угоду з оборонним стартапом Anduril Industries для розробки штучного інтелекту для Пентагону
|Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км