У ЄС набули чинності підвищені вимоги до чистоти повітря

Більш суворі європейські стандарти якості повітря набувають чинності у вівторок, повідомляє Єврокомісія (ЄК) у своєму комюніке.

"Щороку забруднене повітря стає причиною близько 250 тис. передчасних смертей і обходиться економіці ЄС у 850 млрд євро. Нові вимоги до чистоти повітря поліпшать якість життя мільйонів європейців. Вони також дадуть змогу краще захистити наші біорізноманіття та екосистеми, водночас стимулюватимуть економіку", - заявила членкиня ЄК з питань довкілля Джессіка Росваль.

У держав-членів ЄС тепер є два роки, щоб інтегрувати ці правила у свої національні законодавства, наголошується в документі Єврокомісії.

Як очікують у Євросоюзі, нові стандарти, що відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, краще захищатимуть здоров'я європейців і допоможуть досягти мети ЄС щодо "нульового забруднення" до 2050 року.

Переглянута європейська директива запроваджує більш суворі стандарти для 12 забруднювачів повітря, включно з твердими частинками, діоксидом азоту та діоксидом сірки. Допустиме річне граничне значення для дрібних частинок знижено більш ніж удвічі порівняно з попередніми стандартами, що дає змогу зменшити негативний вплив забруднення повітря на здоров'я людини, пояснюють у Брюсселі.

Нове законодавство також запроваджує заходи щодо захисту прав громадян, зокрема права на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю забрудненням повітря. Це законодавство роз'яснює громадянам доступ до правосуддя, передбачає ефективні санкції та покращує інформування широкої громадськості про якість повітря та його вплив на здоров'я людини.