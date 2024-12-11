АБР погіршив прогноз зростання ВВП країн Азії, що розвиваються, до 4,9% у 2024р, до 4,8% у 2025р

Азійський банк розвитку (АБР) погіршив прогноз економічного зростання в країнах з економікою, що розвивається, Азіатсько-Тихоокеанського регіону в 2024 році до 4,9% з 5%, що очікувалися у вересні.

Як ідеться в повідомленні АБР, оцінку підвищення ВВП наступного року було знижено до 4,8% з 4,9%.

"Економічне зростання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні залишиться стабільним цього та наступного року, але очікувані зміни політики США за нової адміністрації обраного президента Дональда Трампа, ймовірно, вплинуть на довгострокові перспективи регіону", - ідеться у звіті АБР.

Очікується, що споживчі ціни в цих державах у поточному році збільшаться на 2,7% порівняно з попереднім прогнозом у 2,8%. Водночас у 2025 році інфляція може сповільнитися до 2,6% (раніше очікувалося прискорення до 2,9%), зокрема через очікуване зниження цін на нафту.

"Зміни в торговельній, фіскальній та імміграційній політиці США можуть сповільнити зростання економіки та посилити інфляцію в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що розвиваються. Оскільки ці значні зміни політики, як очікується, потребуватимуть часу і впроваджуватимуться поступово, наслідки для регіону, найімовірніше, проявляться з 2026 року", - повідомляється в огляді.

При цьому АБР попереджає, що наслідки можуть проявитися і в більш ранні терміни, якщо зміни в політиці США буде реалізовано раніше і швидше, ніж очікується.

"Сильний загальний внутрішній попит і експорт продовжують стимулювати економічне зростання в нашому регіоні, - сказав головний економіст АБР Альберт Парк. - Однак очікувана політика нової адміністрації США може уповільнити зростання і певною мірою підвищити інфляцію в КНР, найімовірніше, після 2025 року, що також вплине на інші економіки Азійсько-Тихоокеанського регіону".

Аналітики банку зберегли прогноз зростання ВВП Китаю у 2024 році на рівні 4,8%, наступного року - 4,5%. Інфляція цього року, як очікується, становитиме 0,3% (у вересні передбачалося 0,5%), наступного року - 0,9% (1,2%).

Економіка Південної Кореї у 2024 році збільшиться на 2,2%, тоді як раніше очікувався підйом на 2,5%. Оцінку зростання у 2025 році було погіршено до 2% з 2,3%.

ВВП Індії, за прогнозами, підвищиться на 6,5% цього року і на 7% наступного року. Попередній прогноз передбачав підвищення на 7% і 7,2% відповідно.

Економіка Індонезії, як і очікувалося раніше, збільшиться на 5% у 2024-2025 рр.

АБР створено 1966 року. Його акціонерами є 69 країн, 49 з яких розташовані в азійському регіоні. До країн Азії, що розвиваються, банк зараховує 46 з них.