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Британська армія випробувала лазерну зброю, збивши дрон у повітрі
13:37 11.12.2024 |
Британська армія успішно провела випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони.
Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".
Як розповіло оборонне відомство Британії, військові успішно провели випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони.
Вона працює, спрямовуючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла у вигляді енергії на ціль за допомогою передових датчиків і систем відстеження, які підтримують фіксацію і точність в режимі реального часу.
Лазер був встановлений на бронетранспортері Wolfhound, на якому солдати 16-го Королівського полку артилерії змогли відстежити та вразити дрон у повітрі. Випробування проходили на полігоні Реднор у центральному Вельсі.
"Ця новаторська технологія демонструє прагнення Великої Британії залишатися на передньому краї військових інновацій", - сказала міністерка оборонних закупівель та промисловості депутат Марія Ігл.
За її словами, успішне випробування цієї системи є значним кроком уперед у розвитку оборонних можливостей країни. Також це демонструє перевагу британських інженерів, зазначила вона.
У Міноборони країни також зазначили, що лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів і може стати економічно ефективною альтернативою деяким видам зброї.
Лазер був розроблений Департаментом оборонного обладнання та підтримки Міноборони США разом із Лабораторією оборонної науки та технологій Hersa та промисловим консорціумом на чолі з Raytheon UK.
Як повідомлялося, влітку під час випробувань на космодромі SaxaVord Spaceport у Шотландії, який минулого року став першим у Британії ліцензованим майданчиком для вертикального запуску ракет, вибухнув ракетний двигун.
17 листопада писали, що пілоти Королівських військово-повітряних сил Британії і Королівського флоту отримають на озброєння нову передову крилату ракету після першого успішного випробування керованої ракети SPEAR.
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