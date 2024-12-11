Китай розглядає можливість послабити юань через можливу торгівельну війну Трампа

Китайські лідери та політики розглядають можливість послаблення юаня у 2025 році, оскільки вони готуються до підвищення торгівельних тарифів США після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що цей крок відображає визнання Китаєм того, що він потребує більшого економічного стимулу для боротьби з погрозами Трампа щодо каральних торгівельних заходів.

Трамп заявив, що планує запровадити 10-відсотковий універсальний імпортний тариф і 60-відсотковий тариф на китайський імпорт до Сполучених Штатів.

Девальвація юаня може призвести до здешевлення китайського експорту, послабити вплив тарифів і створити більш м'які монетарні умови в материковому Китаї.

Курс юаня, який жорстко контролюється, може коливатися на 2% в обидва боки від щоденного середнього значення, встановленого центральним банком.

Під час першого президентського терміну Трампа юань ослаб більш ніж на 12% проти долара.

З кінця вересня 2024 року юань втратив майже 4% своєї вартості стосовно долара, оскільки інвестори зробили ставку на президентство Трампа.