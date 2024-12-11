Фінансові новини
- |
- 11.12.24
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай розглядає можливість послабити юань через можливу торгівельну війну Трампа
13:27 11.12.2024 |
Китайські лідери та політики розглядають можливість послаблення юаня у 2025 році, оскільки вони готуються до підвищення торгівельних тарифів США після повернення Дональда Трампа до Білого дому.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що цей крок відображає визнання Китаєм того, що він потребує більшого економічного стимулу для боротьби з погрозами Трампа щодо каральних торгівельних заходів.
Трамп заявив, що планує запровадити 10-відсотковий універсальний імпортний тариф і 60-відсотковий тариф на китайський імпорт до Сполучених Штатів.
Девальвація юаня може призвести до здешевлення китайського експорту, послабити вплив тарифів і створити більш м'які монетарні умови в материковому Китаї.
Курс юаня, який жорстко контролюється, може коливатися на 2% в обидва боки від щоденного середнього значення, встановленого центральним банком.
Під час першого президентського терміну Трампа юань ослаб більш ніж на 12% проти долара.
З кінця вересня 2024 року юань втратив майже 4% своєї вартості стосовно долара, оскільки інвестори зробили ставку на президентство Трампа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
|Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
|Washington Post дізналася, як Україна допомогла сирійським повстанцям повалити Асада
|ЗМІ: Макрон починає радитися з Польщею щодо потенційної миротворчої місії в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|В 2025 році Україна може отримати додаткову допомогу від НАТО
|У НАТО готуються підняти мету щодо витрат на оборону до 3% ВВП, - Bloomberg
|АБР погіршив прогноз зростання ВВП країн Азії, що розвиваються, до 4,9% у 2024р, до 4,8% у 2025р
|Проєвропейські партії Румунії можуть висунути єдиного кандидата в президенти
|Британська армія випробувала лазерну зброю, збивши дрон у повітрі
|Китай розглядає можливість послабити юань через можливу торгівельну війну Трампа
Бізнес
|Mercedes-Benz запускає метод фарбування автомобілів PixelPaint - аналог струменевого друку для індивідуальних замовлень
|OpenAI уклала угоду з оборонним стартапом Anduril Industries для розробки штучного інтелекту для Пентагону
|Учені створили мікроскопічну «руку» з ДНК, яка захоплює віруси для запобігання інфекціям
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація