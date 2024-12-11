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Колишній міністр оборони Південної Кореї намагався вчинити самогубство
10:54 11.12.2024 |
Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хьон спробував покінчити життя самогубством, перебуваючи у слідчому ізоляторі в Сеулі.
Про це заявив голова виправної установи Шін Йонг Хе під час парламентських слухань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Yonhap.
Повідомляється, що цей інцидент стався на тлі розслідування щодо звинувачень у причетності ексміністра оборони країни до планів президента Юн Сок Йоля прийняти рішення про введення воєнного стану. Це призвело до масових протестів у Сеулі.
Після невдалої спроби вчинити самогубство колишній міністр перебуває в ізоляції під наглядом медичного персоналу. Його стан оцінюється як стабільний.
Також зазначається, що розслідування щодо його діяльності триває, і подальша доля Кім Йонг Хьона залишається невизначеною.
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