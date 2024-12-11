Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колишній міністр оборони Південної Кореї намагався вчинити самогубство

 

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хьон спробував покінчити життя самогубством, перебуваючи у слідчому ізоляторі в Сеулі.

Про це заявив голова виправної установи Шін Йонг Хе під час парламентських слухань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Yonhap.

Повідомляється, що цей інцидент стався на тлі розслідування щодо звинувачень у причетності ексміністра оборони країни до планів президента Юн Сок Йоля прийняти рішення про введення воєнного стану. Це призвело до масових протестів у Сеулі.

Після невдалої спроби вчинити самогубство колишній міністр перебуває в ізоляції під наглядом медичного персоналу. Його стан оцінюється як стабільний.

Також зазначається, що розслідування щодо його діяльності триває, і подальша доля Кім Йонг Хьона залишається невизначеною.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6119
  0,1026
 0,25
EUR
 1
 43,8215
  0,0310
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3217  0,04 0,10 41,9521  0,08 0,18
EUR 43,6383  0,06 0,13 44,3708  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6900  0,06 0,16 41,7100  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес