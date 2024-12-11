Трамп обіцяє надати необхідні дозволи усім, хто вкладе в економіку США від $1 млрд

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв прискорено надати необхідні дозволи всім, хто інвестує $1 млрд або більше в економіку країни. Про це повідомив Трамп у Truth Social.

"Будь-яка особа або компанія, що інвестує $1 млрд або більше у Сполучені Штати Америки, отримає прискорені погодження та дозволи, включно з, але жодним чином не обмежуючись, усіма екологічними схваленнями", - написав президент США.