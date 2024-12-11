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АНАЛІТИКА

Трамп обіцяє надати необхідні дозволи усім, хто вкладе в економіку США від $1 млрд

 

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв прискорено надати необхідні дозволи всім, хто інвестує $1 млрд або більше в економіку країни. Про це повідомив Трамп у Truth Social.

"Будь-яка особа або компанія, що інвестує $1 млрд або більше у Сполучені Штати Америки, отримає прискорені погодження та дозволи, включно з, але жодним чином не обмежуючись, усіма екологічними схваленнями", - написав президент США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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