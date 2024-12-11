Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Брянську через атаку дронів горить нафтобаза корпорації «Транснєфть»

 

Російське місто Брянськ атакували ударні безпілотники. Внаслідок атаки загорілася нафтобаза корпорації "Транснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українські та російські пабліки.

Зазначається, що після атаки БпЛА над нафтобазою здіймається величезне полум'я.

Видання Military Journal повідомило, що ушкодження помітні на супутникових знімках.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6119
  0,1026
 0,25
EUR
 1
 43,8215
  0,0310
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2808  0,08 0,20 41,8750  0,10 0,24
EUR 43,6962  0,11 0,26 44,3935  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,10 0,25 41,6400  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес