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У Брянську через атаку дронів горить нафтобаза корпорації «Транснєфть»
08:47 11.12.2024 |
Російське місто Брянськ атакували ударні безпілотники. Внаслідок атаки загорілася нафтобаза корпорації "Транснефть".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українські та російські пабліки.
Зазначається, що після атаки БпЛА над нафтобазою здіймається величезне полум'я.
Видання Military Journal повідомило, що ушкодження помітні на супутникових знімках.
За матеріалами:
РБК-Україна
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