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Глава МЗС Угорщини обіцяє блокувати санкції ЄС проти грузинських посадовців
08:32 11.12.2024 |
Угорщина обіцяє блокувати можливі санкції Євросоюзу проти грузинських топпосадовців у зв'язку з антизахідним розворотом країни та придушенням проєвропейських протестів.
Як повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.
Сійярто після зустрічі з новою очільницею МЗС Грузії у Будапешті заявив, що європейські санкції проти грузинських посадовців були б "безглуздими і несправедливими" та що Угорщина за потреби буде блокувати їх.
Він додав, що і в Угорщині, і у Грузії при владі "патріотичний уряд", проти якого "ліберальний мейнстрім веде політичні та ідеологічні атаки", і розкритикував резолюцію Європарламенту, де закликали до нових виборів, назвавши її "приниженням грузинського народу".
Сійярто заявив, що грузинські виборці "обрали патріотичну, консервативну владу, що виступає за мир і сімейні цінності", і що саме з цим пов'язаний тиск Брюсселя та сумніви у демократичності виборів.
Він також пообіцяв Грузії підтримку для "прискорення євроінтеграції".
Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан першим привітав партію влади "Грузинська мрія" з перемогою ще до того, як почали публікувати попередні результати голосування, та одразу після виборів їздив до Тбілісі.
Держави Балтії першими оголосили національні санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів. Президент Литви закликає до такого кроку на рівні ЄС, а Нідерланди закликали призупинити безвізовий режим для Грузії.
5 грудня Україна запровадила санкції проти загалом 19 представників грузинської влади за "здачу Грузії Путіну". У списку опинилися у тому числі найвищі посадовці країни - прем'єр Іраклій Кобахідзе та фактичний керівник партії влади, олігарх Бідзіна Іванішвілі.
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