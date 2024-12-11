Загроза Тайваню: Китай почав найбільші за тридцять років військові навчання

Китай розгортає свій найбільший Військово-морський флот у регіональних водах за останні майже три десятиліття. Це створює більш серйозну загрозу для Тайваню, ніж попередні військові активності Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Ліфан на прес-конференції у вівторок заявив, що масштаб нинішнього розгортання китайських Військово-морських сил у районі від південних японських островів до Південно-Китайського моря є найбільшим відтоді, як Пекін проводив військові навчання довкола Тайваню напередодні президентських виборів 1996 року.

Китайські військові поки що не коментують та не підтверджують, що проводять будь-які навчання.

Початок Китаєм таких навчань було очікуваним і стало приводом висловити своє незадоволення тихоокеанським турне президента Лай Чин Те. Воно завершилося в п'ятницю і включало зупинки на Гаваях і американській території Гуам.

Тайванські військові були підняті по тривозі у понеділок, 9 грудня, після повідомлення про те, що Китай зарезервував повітряний простір та розгорнув кораблі Військово-морського флоту і берегової охорони.

"Нинішні навчання є найбільшими, порівняно з попередніми чотирма. Незалежно від того, чи оголошували вони про навчання, вони становлять для нас велику загрозу", - сказав Сун.

Старший офіцер розвідки міністерства Сьє Джі Шенг заявив, що досі не було навчань із бойовою стрільбою в семи "зарезервованих" зонах повітряного простору Китаю, дві з яких розташовані у Тайванській протоці. Однак за останню добу на північ від Тайваню спостерігалося істотне посилення китайської активності.

Джерело Reuters в органах безпеки Тайваню зазначило, що кількість кораблів китайського флоту та берегової охорони в регіоні, залишається на рівні близько 90 та викликає "велике занепокоєння". Джерело також додало, що Китай націлився і на інші країни регіону, а не лише на Тайвань.

Розгортання Китаю в Першому острівному ланцюзі, що простягається від Японії через Тайвань, Філіппіни і далі до Борнео (інша назва Калімантан - третій за величиною морський острів у світі, розділений між Індонезією, Малайзією та Брунеєм. - ред.), огороджуючи прибережні моря Китаю, має на меті відгородити територію, щоб запобігти втручанню іноземних сил, зазначив Сьє.

Внутрішнє море

У міністерстві також зазначили, що Військово-морські сили Китаю будують дві "стіни" в Тихому океані: одну на східному кінці ідентифікаційної зони протиповітряної оборони Тайваню, а іншу - далі в Тихому океані.

"Цими двома стінами вони посилають дуже простий сигнал: вони намагаються зробити Тайванську протоку внутрішнім морем Китаю", - сказав Сьє Джі Шенг.

Міноборони Тайваню виявило 47 військових літаків, які здійснювали польоти навколо острова впродовж останніх 24 годин, а також 12 військово-морських кораблів і дев'ять "офіційних" кораблів, що означає судна нібито цивільних відомств, таких як берегова охорона.

Згідно з картою, яку міністерство надало у своєму щоденному ранковому звіті про діяльність Китаю, 26 літаків пролетіли над територією на північ від Тайваню біля узбережжя китайської провінції Чжецзян, шість - над Тайванською протокою і ще 15 - на південний захід від острова.

Високопоставлене джерело в органах безпеки Тайваню повідомило Reuters, що китайські літаки імітували атаки на іноземні військово-морські кораблі та відпрацьовували збиття військових і цивільних літаків у рамках "навчань з блокади".

Протистояння Тайваню і Китаю

Китай вважає Тайвань своєю територією, а владу острова називає сепаратистською. Тайвань своєю чергою називає себе окремою державою.

Президент КНР Сі Цзіньпін багато разів називав Тайвань невід'ємною територією Китаю.

Всередині жовтня Китай розпочав військові навчання у Тайванській протоці біля узбережжя Тайваню.

За кілька днів після цього, Сі Цзіньпін закликав прискорити підготовку Збройних сил до війни.

Також Пекін агресивно відреагував на велику партію військової допомоги США для Тайваню.