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США вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності в районі Гуаму
23:43 10.12.2024 |
Агентство протиракетної оборони США вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності повітряного базування під час випробувань біля Гуаму.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив Пентагон у вівторок, його заяву наводить агентство Reuters.
Гуам - американська територія в західній частині Тихого океану - є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні і стримуванні потенційних супротивників.
Успішне випробування підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.
Під час випробування система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.
Директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування "величезними колективними зусиллями", підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.
Успішне перехоплення є частиною ширшої ініціативи з розвитку системи оборони Гуаму, яка має на меті забезпечити посилену інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони.
Агентство протиракетної оборони планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.
Нагадаємо, у листопаді США офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності й попередила США незадовго до її запуску.
У Пентагоні заявили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".
Глава РФ Владімір Путін оголосив, що було запущено ракет "Орєшнік" і засобів для її перехоплення не існує.
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