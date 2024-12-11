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АНАЛІТИКА

США вперше успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності в районі Гуаму

 

Агентство протиракетної оборони США вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності повітряного базування під час випробувань біля Гуаму.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив Пентагон у вівторок, його заяву наводить агентство Reuters.

Гуам - американська територія в західній частині Тихого океану - є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні і стримуванні потенційних супротивників.

Успішне випробування підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.

Під час випробування система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування "величезними колективними зусиллями", підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.

Успішне перехоплення є частиною ширшої ініціативи з розвитку системи оборони Гуаму, яка має на меті забезпечити посилену інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Агентство протиракетної оборони планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.

Нагадаємо, у листопаді США офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності й попередила США незадовго до її запуску.

У Пентагоні заявили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".

Глава РФ Владімір Путін оголосив, що було запущено ракет "Орєшнік" і засобів для її перехоплення не існує.
Ключові теги: США
 

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