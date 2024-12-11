Болгарія пригрозила зупинити транзит газу до Сербії: вимагає платежів від Газпрому

Болгарія може припинити транзит російського газу до Сербії газопроводом "Турецький потік" із нового року, якщо Газпром не забезпечить оплату відповідно до санкцій США проти Газпромбанку. Про це заявив міністр енергетики Болгарії Володимир Малінов, повідомляє Novinite.

За його словами, Булгартрансгаз не може продовжувати транспортування газу без грудневих платежів, які проходили через підсанкційний Газпромбанк.

Очікується, що російська компанія пояснить свій спосіб оплати, заявив Малінов.

Газпромбанк володіє основними резервами потужностей "Турецького потоку" через Болгарію до Сербії до 2039 року, що робить його платежі критично важливими для діяльності Булгартрансгаз.

Однак нещодавні санкції США проти російського банку ускладнили фінансові операції.

Сербія споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, дві третини з яких постачає Газпром. Російський газ надходить через балканське продовження газопроводу "Турецький потік", який проходить через Чорне море і Болгарію в обхід України.

Минулого тижня агентство Bloomberg писало, що Сербія домовляється з Росією про продовження контракту на постачання природного газу, що закінчується у березні.