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Лукашенко заявив, що в Білорусь завезли кілька десятків ядерних боєголовок
18:01 10.12.2024 |
До Білорусі було привезено невідому кількість ядерних боєголовок. У Білорусі також може бути розміщений російський комплекс "Орєшнік".
Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - заявив Лукашенко.
Водночас, Лукашенко заявив, що планує розмістити у Білорусі ракетний комплекс "Орєшнік". Наразі там триває пошук відповідного полігону.
"Розмістимо і націлимо. Моя умова Путіну була одна: "Цілі визначати будемо ми в Білорусі, не росіяни. Але експлуатувати допоможете". Тобто разом будемо натискати на кнопку, не дай Боже, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми", - заявив Лукашенко.
Розміщення "Орєшніка" в Білорусі
Нещодавно Лукашенко звернувся до Володимира Путіна з проханням, розмістити на території Білорусі ракетний комплекс "Орєшнік".
Варто нагадати, що 21 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Повітряні сили ЗСУ заявили, що росіяни вперше випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.
Пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ здійснила випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік". При цьому ГУР уточнило, що нову ракету випустили з ракетного комплексу "Кедр".
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