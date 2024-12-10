За місяць з лінії захисту Кримського мосту зникла майже половина барж, - ЦЖР

За місяць вдвічі зменшилася кількість барж, які росіяни встановлювали в Керченській протоці як бонові загородження для захисту Кримського мосту від морських безпілотників ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр журналістських розслідувань.

Як зазначає видання, на супутникових знімках від 8 листопада 2024 року по обидва боки суднохідного каналу в Керченській протоці зафіксовано 34 плавзасоби у два ряди, які росіяни скріпили між собою.

Саме таку кількість окупанти остаточно вишикували з 27 липня по 8 серпня з південного боку Керченського мосту.

Однак на свіжих знімках супутника Sentinel-2 від 8 грудня 2024 року видно, що між островом Тузла та узбережжям Керченського півострова залишилося 18 барж. Куди поділися інші 16 суден, невідомо. Кількість барж почала зменшуватися орієнтовно наприкінці листопада.

Зазначається, що вперше росіяни використали баржі класу "річка-море" для захисту Керченського мосту восени 2023 року. Тоді сім плавзасобів скріпили між собою ланцюгами та притопили поруч зі східним прольотом мосту, ймовірно, для захисту опор від підводних атак.

Відтак, як пише ЦЖР, не виключено, що окупанти почали так само пускати баржі на дно протоки поряд із західним прольотом.

Ситуація у районі Кримського мосту

Зазначимо, Кримський міст - незаконно збудована переправа після тимчасової окупації російськими військами півострова Крим у 2014 році. Він з'єднує Крим із сухопутною частиною Росії.

Водночас Україна вважає Керченський міст законною метою для ударів. Сили оборони вже двічі завдавали ударів по переправі - 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. Наразі російські загарбники бояться нового удару, адже раніше повідомлялося, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.

Саме тому росіяни будують оборонні споруди біля Керченського мосту, сподіваючись вберегти споруду від нових ударів Сил оборони України.