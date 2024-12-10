Шольц і Макрон готові співпрацювати з повстанцями, які повалили режим Асада в Сирії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили президента Башара Асада в Сирії.

Про це йдеться у заяві німецького уряду за підсумками телефонної розмови Макрона і Шольца, повідомляє "Європейська правда".

Лідери Франції і Німеччини "погодилися, що вони готові працювати разом з новими лідерами на основі фундаментальних прав людини і захисту етнічних і релігійних меншин".

Вони також позитивно оцінили усунення від влади Асада, який, за їхніми словами, заподіяв "жахливі страждання сирійському народу та величезну шкоду своїй країні".

Канцлер Шольц і президент Макрон підкреслили важливість збереження територіальної цілісності та суверенітету Сирії.

Обидва домовилися працювати разом над посиленням участі Європейського Союзу в Сирії.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.

Низка європейських держав після падіння режиму Асада заявили, що припиняють розгляд заявок на притулок від громадян Сирії.