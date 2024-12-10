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АНАЛІТИКА

Китай готовий заглибитися в борги, щоб протистояти митам Трампа

 

Китайські лідери дали зрозуміти, що готові застосувати будь-які стимули, необхідні для протидії впливу очікуваних торговельних тарифів США на економічне зростання в 2025 році.

Про це пише Reuters.

Після зустрічі вищих посадових осіб Комуністичної партії, Політбюро, чиновники заявили, що вони перейдуть до "відповідно м'якої" монетарної політики і "більш активних" фіскальних важелів.

Попередня позиція центрального банку, яку він займав протягом останніх 14 років, збіглася з тим, що загальний борг - включаючи борги урядів, домогосподарств і компаній - зріс більш ніж у 5 разів. Валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс приблизно втричі за той самий період.

Політбюро рідко деталізує політичні плани, але зміни в його посланні свідчать про те, що Китай готовий ще глибше залазити в борги, надаючи пріоритет, принаймні в найближчій перспективі, зростанню над фінансовими ризиками.

Збільшення дефіциту бюджету на один відсотковий пункт означає додатковий стимул у розмірі близько 1,3 трильйона юанів (179,4 мільярда дол), але за потреби Китай може збільшити цю суму, випустивши позабюджетні спеціальні облігації або дозволивши це зробити місцевим органам влади.

Китай стикається з сильним дефляційним тиском, оскільки споживачі відчувають себе менш заможними через тривалу кризу нерухомості та мінімальний соціальний захист. Низький попит домогосподарств є ключовим ризиком для зростання.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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