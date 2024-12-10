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АНАЛІТИКА

Індійська рупія досягла рекордно низького рівня, дохідність облігацій падає

 

Індійська рупія впала до мінімуму, а дохідність державних облігацій знизилася, оскільки призначення кар'єрного бюрократа Санджая Малхотри наступним головою Резервного банку Індії (РБІ) спонукало трейдерів збільшити ставки на зниження ставок.

Про це пише Reuters.

Курс рупії INR=IN впав до 84,85 за дол, перевищивши попередній історичний мінімум 84,7575, досягнутий минулого тижня, а доходність 10-річних облігацій IN067934G=CC впала на 2 базисних пункти до 6,6954%.

Трейдери зазначають, що РБІ, ймовірно, втрутився, щоб підтримати рупію.

Малхотра, який наразі обіймає посаду секретаря з питань доходів Міністерства фінансів, був призначений головою РБІ на трирічний термін з 11 грудня після того, як у вівторок закінчується шестирічний термін повноважень попереднього голови Шактіканти Даса.

Термін повноважень Патри закінчується в середині січня, і уряд шукає йому заміну.

Призначення Санджая Малхотри відбулося в той час, коли зростання індійської економіки сповільнилося, а інфляція залишається високою, що ускладнює перспективи монетарної політики.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія
 

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