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Президент Бразилії переніс трепанацію черепа після падіння вдома
13:41 10.12.2024 |
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва переніс краніотомію (трепанацію черепа) для дренування субдуральної гематоми, яка утворилася внаслідок його падіння вдома 19 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що операція відбулася в одній із клінік Сан-Паулу і пройшла без ускладнень.
За повідомленнями уряду, 78-річний політик перебуває у стабільному стані. Наразі він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії під наглядом медиків, які зазначають позитивну динаміку його відновлення.
Відомо, що президент Бразилії зазнав падіння вдома наприкінці жовтня.
Що таке субдуральна гематома?
Це скупчення крові між оболонками мозку.
Субдуральна гематома є небезпечним станом, оскільки вона викликає кровотечу внаслідок травми голови.
У більшості випадків така гематома потребує хірургічного втручання для зниження тиску на мозок.
Президент Бразилії та його відносини з Україною
Відомо, що заяви Лула да Сільви декілька разів піддавали критиці як в Україні, так і закордоном. Прямо чи опосередковано він підтримує позицію РФ у війні проти України. Через це він навіть не хотів арештовувати Володимира Путіна, згідно з ордером, який був виданий Міжнародним кримінальним судом.
Також цьогоріч президент Бразилії, попри напрацювання так званої "Формули миру" разом із Китаєм, відмовився приїхати на Глобальний саміт миру, який проводився у Швейцарії 15-16 червня.
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