Нідерланди на 6 місяців відновили прикордонний контроль для протидії нелегальній міграції

Нідерланди на шість місяців відновили прикордонні перевірки з метою протидії нелегальній міграції.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Прикордонні перевірки відновилися з 9 грудня і поширюються на наземні кордони та аеропорти, для яких вбачають підвищений ризик нелегальної міграції чи транскордонної злочинності.

Міністерка у справах притулку та міграції Нідерландів Марджолін Фабер, яка є представницею найбільш правої "Партії свободи" Герта Вілдерса, у зв'язку з заходами відвідала пункт пропуску на кордоні з Німеччиною і зазначила, що перевірки мають на меті "зменшити нелегальний наплив мігрантів до Нідерландів".

Водночас 46 мерів прикордонних містечок висловили невдоволення нововведеннями, зазначивши, що це загрожує зайвими проблемами місцевим мешканцям та бізнесу.

Нідерланди мають загалом 800 пунктів перетину кордону - від КПП на ключових автодорогах до малих пунктів пропуску на лісових стежках.

Конкретні місця перевірок невідомі, але навряд чи поширяться на більшість пунктів пропуску, оскільки на це фізично не вистачило би співробітників. У поліції кажуть, що більшість людей, які перетинають кордони Нідерландів, не помітять ніяких змін.

Королівська військова поліція Нідерландів (Marechaussee), що відповідає за прикордонний контроль, завжди здійснювала вибіркові перевірки на кордоні. Як пояснюють, зросте лише їхня кількість, оскільки більше не буде застосовуватися стандартне часове обмеження щодо того, скільки патруль може стояти в якійсь одній точці.

Проте міністерка Фабер запевняє, що заходи "не є символічними і точно будуть мати ефект".

Нагадаємо, Нідерланди поруч з низкою інших європейських країн зупиняють розгляд заявок на отримання притулку від громадян Сирії у зв'язку з падінням режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада.

У столиці Австрії Відні повалення Асада святкували на вулицях 30 тисяч сирійців замість заявлених трьох тисяч, що стало приводом для політичних суперечок.

У Туреччині сотні сирійців вишикувалися в черги на кордоні в очікуванні повернення додому.