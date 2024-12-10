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АНАЛІТИКА

Угорський прем' єр Орбан зустрівся з Трампом та Маском

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із новообраним президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском , який очолить департамент ефективності уряду США, на віллі Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді.

"США сьогодні. Майбутнє почалося!", - написав Орбан у ніч проти вівторка, 10 грудня, у соцмережі X.

У зустрічі також брав участь конгресмен-республіканець Майк Волц, якого Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки. Інших деталей зустрічі Орбан не повідомив.

Орбан і Трамп перед цим зустрічалися в липні

Віктор Орбан вже не вперше відвідує резидецію Дональда Трампа. У липні він приїздив до нього у рамках своєї самоназваної "миротворчої місії'', яка також передбачала візити до Києва, Москви та Пекіна. Тоді угорський прем'єр заявляв, що вони "обговорювали шляхи досягнення миру".

Згодом Орбан стверджував, що у разі перемоги Трампа на виборах в США ''Європа не може залишатися провоєнною'' і їй доведеться переглянути свою підтримку України.

Трамп, своєю чергою, у минулому неодноразово хвалив главу угорського уряду і називав його "великим лідером Європи".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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