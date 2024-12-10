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Британія розширила санкції у сфері торгівлі золотом, щоб скоротити фінансування війни РФ
10:52 10.12.2024 |
Великобританія оголосила про нову хвилю санкцій, спрямованих на те, що, за її словами, є незаконною торгівлею золотом, яка фінансує військові дії Росії в Україні.
Про це пише Reuters.
За рішенням британської влади заморожено активи п'яти осіб: чотирьох за причетність до контрабанди золота і одного за купівлю російського золота на суму понад 300 млн дол
Великобританія та інші великі західні економіки заборонили імпорт нового російського золота 2022 року після початку великої війни в Україні.
Минулого тижня Британія, працюючи спільно зі Сполученими Штатами, заявила, що зруйнувала глобальну мережу з відмивання грошей, яку використовували багаті росіяни, щоб уникнути санкцій.
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