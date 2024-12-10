OpenAI уклала угоду з оборонним стартапом Anduril Industries для розробки штучного інтелекту для Пентагону

Перехоплювач Anduril Roadrunner

Компанії планують інтегрувати моделі OpenAI, як-от GPT-4o та OpenAI o1, із системами Anduril для поліпшення захисту збройних сил США від безпілотних ворожих систем. Це партнерство стало можливим після того, як OpenAI пом'якшила свою позицію щодо використання своїх моделей у військових цілях.

Представник OpenAI зазначив, що угода відповідає правилам компанії, оскільки вона спрямована на захист від безпілотних загроз і не поширюється на інші види використання. Партнерство буде зосереджене на вдосконаленні технологій виявлення і збивання дронів, що загрожують американським військовим і їхнім союзникам.

Пентагон уже використовує перехоплювач безпілотників Anduril Roadrunner для боротьби з невеликими дронами на полях боїв по всьому світу.