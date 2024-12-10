Німеччина і США розроблять для ЗСУ єдину програму управління різними дронами

Найбільший оборонний концерн НімеччиниRheinmetall оголосив про співпрацю з американською компанією Auterion, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення. Компанії хочуть створити ПЗ, яке дало б українським військовим змогу об'єднати управління різними типами дронів. Про це повідомляє Financial Times.

У межах партнерства Rheinmetall інтегрує свої дрони з операційною системою, розробленою Auterion. Це дасть змогу створити спільну архітектуру для дронів різних виробників. За словами генерального директора Auterion Лоренца Маєра, використання єдиного стандарту забезпечить ефективну взаємодію автономних систем. Операційна система Auterion уже використовується українськими безпілотниками.

"Перехід від пілотованих до безпілотних систем вимагає сумісності між ними. Спільний стандарт дасть змогу з'єднати всі дрони в єдину архітектуру", - наголосив Маєр.

Важливість стандартизації для НАТО

Співпраця має також стратегічне значення для НАТО. Як зазначив Маєр, якщо кожна країна Альянсу використовуватиме власний стандарт зв'язку для дронів, це ускладнить спільні військові дії. Rheinmetall і Auterion сподіваються, що їхня ініціатива сприятиме впровадженню єдиного стандарту серед союзників.

Контекст війни в Україні

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно прискорило розвиток дронів і автономних систем. Наразі в Україні використовується понад 200 різних моделей безпілотників, проте їхня взаємодія і підготовка потребують значних витрат.

"Розробка однорідної операційної системи дасть змогу масштабувати використання безпілотників та підвищити їхню ефективність", - зазначив директор з цифрових технологій Rheinmetall Тімо Хаас.

Військові перспективи

Rheinmetall, який виробляє танки, бойові машини піхоти та дрони, активно адаптується до змін у військових технологіях, зокрема у сфері штучного інтелекту. За словами генерального директора концерну Арміна Паппергера, використання AI дасть змогу солдатам приймати більш точні й стратегічні рішення на полі бою.