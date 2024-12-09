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У США кажуть, що працюють над убезпеченням хімічної зброї в Сирії
18:09 09.12.2024 |
США співпрацюють з кількома іншими країнами на Близькому Сході, щоб запобігти потраплянню хімічної зброї, якою володіє режим Асада, в чужі руки.
Про це повідомило видання Axios з посиланням на неназваного посадовця США, пише "Європейська правда".
США та їхні союзники стурбовані тим, що розвал сирійської армії і хаос, що охопив країну, дозволить терористичним угрупованням захопити небезпечну зброю, якою володіє режим Асада.
Американський посадовець, який провів брифінг для журналістів у неділю, заявив, що адміністрація Байдена в останні дні була зосереджена на сирійській хімічній зброї.
Посадовець зазначив, що США мають "достовірну інформацію" про стан сирійського арсеналу озброєнь, і що експерти американської розвідки вважають, що він все ще перебуває під контролем.
"Ми вживаємо дуже обережних заходів з цього приводу... Ми робимо все можливе, щоб гарантувати, що ці матеріали нікому не будуть доступні і про них дбатимуть", - сказав посадовець.
"Ми хочемо переконатися, що хлор або речі, які є набагато гіршими, були знищені чи убезпечені. Ми докладаємо певних зусиль у цьому напрямку з партнерами в регіоні", - додав він.
У суботу, коли сирійські повстанці просувалися до Дамаска, вони опублікували заяву зі свого спільного штабу, в якій підкреслили, що не мають жодного інтересу до хімічної зброї режиму Асада.
Повстанці також заявили, що готові координувати з міжнародним співтовариством моніторинг озброєнь і чутливих об'єктів у Сирії, а також надати запевнення, що вони не будуть використовувати зброю, заборонену міжнародним правом.
Тим часом Центральне командування США оголосило, що в неділю завдало "десятки високоточних авіаударів", спрямованих на ліквідацію таборів ІДІЛ в центральній Сирії.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що міжнародна спільнота була здивована швидкістю просування опозиційних сил у Сирії, що призвело до падіння режиму Башара Асада і його втечі з країни.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що падіння режиму Асада відкриває можливості у всьому регіоні Близького Сходу, але містить і ризики.
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