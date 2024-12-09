ЗМІ: Росія просить Туреччину допомогти вивести її війська із Сирії

Росія звернулась до Туреччини з проханням допомогти з виведенням її військ із Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє CNN Türk, пише "Європейська правда".

За даними кореспондента телеканалу в Анкарі, Росія шукає спосіб безпечно вивести частину своїх військ з Сирії за підтримки Туреччини і зробила запит з цього приводу.

Зокрема, Росія пропонує, щоб її військові відправились у підконтрольні Туреччині райони Сирії, а звідти вирушили до РФ повітрям.

При цьому, як зазначено, Росія хоче зберегти свої військові бази в Тартусі та Хмеймімі.