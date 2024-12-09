Bloomberg: Росія купує компоненти для зброї через американський онлайн-магазин

Росія налагодила ланцюжок постачань американських чипів та мікросхем, що використовуються для виробництва зброї, з інтернет-магазину компанії Texas Instruments - TI store. Про це свідчить розслідування Bloomberg.

Зазначається, що російські дистрибʼютори копіюють інформацію з інтернет-магазину TI store на свої торгові платформи, що дозволяє клієнтам переглядати наявність напівпровідників та їх ціни перед замовленням.

Зокрема, російськими сайтами, що продають товари TI із націнкою у 40%, є getchips.ru та altchips.ru.

Американські урядовці дійшли висновку, що російські портали використовують API (інтерфейс програмування застосунків, що використовується для обміну даними між компаніями) Texas Instruments для доступу до повної інформації про товари.

TI надає API своїм партнерам, що дозволяє переглядати ціни, наявність товарів, інформацію про замовлення тощо. У деяких випадках авторизовані користувачі цього API, наприклад, сервіси порівняння цін, комбінують цю інформацію з іншими джерелами даних і створюють окремий API.

ТІ стверджує, що не надає свій API жодній російській фірмі, а всі компанії, що мають до нього доступ, проходять процедуру перевірки.

За інформацією видання, російські дистрибʼютори копіюють інформацію про товари через сайт західної компанії, яка не має прямого доступу до API Texas Instruments. Однак дізнатися назву цієї фірми Bloomberg не вдалося.

Зазначається, що спочатку закупівлю має схвалити російський уряд, після чого необхідне обладнання замовляється через принаймні одного посередника і постачається щонайменше в одну проміжну країну.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, серед посередників - компанії Sure Technology, Chipower Electronics і Horsway Tech з Гонконгу.

З Гонконгу до Росії товари доставляються переважно через транспортну компанію Sea Global SCM та російську авіакомпанію "Аерофлот".

Один із великих російських дистрибʼюторів обробив понад 4 000 замовлень на сотні тисяч товарів TI store на суму близько $6 млн до серпня 2024 року. Замовлення на майже $4 млн були призначені для російських військових компаній.

Раніше уряд США звинувачував TI store у слабкому контролі за онлайн-продажами. Водночас інтернет-магазин запевняє, що регулярно перевіряє замовлення та скасовує тисячі, що викликають занепокоєння.

Чипи TI, зокрема, були знайдені в російських ракетах "Кинджал" та ударних безпілотниках "Ланцет-3". Загалом українські слідчі знайшли понад 4 000 західних компонентів у російській зброї з початку повномасштабної війни, 14% з яких були вироблені компанією Texas Instruments.