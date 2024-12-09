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Китай вперше за 14 років пом'якшує грошово-кредитну політику
15:50 09.12.2024 |
Китай змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики вперше за 14 років, що призвело до зростання цін на акції та облігації.
Про це пише Financial Times.
У заяві китайського уряду йдеться, що в 2025 році партія "має проводити більш активну фіскальну політику та помірно мʼяку грошово-кредитну політику".
Зазначається, що владі необхідно "енергійно стимулювати споживання, підвищувати ефективність інвестицій та розширювати внутрішній попит у всіх напрямках".
Вищі посадовці у понеділок також дали прямі обіцянки "стабілізувати ринки нерухомості та акцій".
Заява Політбюро Комуністичної партії, яку очолює Сі Цзіньпін, прозвучала в той час, коли триває підготовка до її щорічного засідання, де представлять економічний порядок денний наступного року.
Індекс споживчих цін у Китаї зріс на 0,2% у річному обчисленні, що є пʼятимісячним мінімумом і нижче за опитування аналітиків Reuters, які прогнозували зростання на 0,5%. У місячному вирахуванні ціни впали на 0,6% з жовтня по листопад.
Офшорний юань компенсував втрати, торгуючись на 0,1% сильніше на ставках на те, що економіка Китаю відновиться завдяки грошово-кредитному та фіскальному стимулюванню. Прибутковість 10-річних державних облігацій знизилася на два базові пункти до 1,938%.
Акції підскочили, а державні облігації Китаю зросли після оголошення результатів засідання Політбюро, при цьому індекс Гонконгу Hang Seng піднявся на 2,8% до найвищого рівня за місяць.
Крім зростаючої торгової напруги, Китай бореться з найдовшою смугою дефляції в цьому столітті. Свіжі дані показують, що ціни виробників у листопаді падали 26-й місяць поспіль. Споживчі ціни також зростали найповільнішими темпами за пʼять місяців, коливаючись близько нуля.
Падіння цін підірвало зростання економіки на 4,8% цього року, поглинувши корпоративний прибуток та змусивши компанії скоротити інвестиції та зарплати.
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