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АНАЛІТИКА

ЗМІ: 16 країн ЄС просувають розширення «тютюнового» законодавства на електронні сигарети

 

Шістнадцять країн Євросоюзу разом закликали Єврокомісію внести поправки до загальноєвропейського законодавства щодо тютюну і розширити його на електронні сигарети, що набувають дедалі більшого поширення.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ініціативу очолили Нідерланди, її підтримали Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Португалія, Ірландія, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Чехія, Словаччина, Болгарія, Хорватія, Словенія.

У листі до Єврокомісії від міністрів фінансів цих країн, що є у розпорядженні агентства, вони вказують на необхідність оновити загальноєвропейське законодавство, щоб воно охоплювало також вейпи, оскільки зараз у кожній країні діють окремі підходи, зокрема й щодо акцизу на електронні сигарети, що призводить до викривлень на єдиному ринку.

"На підставі чинної директиви більшість таких продуктів не можна оподатковувати як традиційні тютюнові вироби. Положення чинної директиви недостатні або надто вузькі... Через недоліки європейського законодавства країни-члени вжили відповідних кроків на національному рівні. Це призвело до фрагментації, нерівних умов гри і, врешті, викривлень на нашому внутрішньому ринку", - зазначають міністри.

У ЄС з 2022 року мали набути чинності певні зміни у тютюновому законодавстві, проте вони відклалися.

Єврокомісія встановила певні стандарти для електронних сигарет, зокрема щодо вмісту нікотину і приміток, що їх не варто використовувати людям, які досі не палили.

Проте від країни до країни правила щодо електронних сигарет відрізняються.

Ключові теги: ЄС
 

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