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Джильберт Честертон
У США проголосують за виділення $3 мільярдів на видалення китайського комунікаційного обладнання
11:48 09.12.2024 |
Палата представників США цього тижня має намір проголосувати за щорічний оборонний законопроект, який передбачає виділення трохи більше 3 млрд дол для американських телекомунікаційних компаній на видалення обладнання, виробленого китайськими телекомунікаційниками.
Про це повідомляє Reuters.
Мова йде про китайські компанії Huawei та ZTE.
Федеральна комісія зв'язку США (FCC) заявила, що вилучення небезпечного обладнання коштуватиме 4,98 мільярда доларів, але Конгрес раніше схвалив лише 1,9 мільярда доларів на програму «вилучити і замінити».
Минулого тижня голова FCC Джессіка Розенворсель знову закликала Конгрес США терміново надати додаткове фінансування, заявивши, що на програму заміни обладнання в мережах 126 операторів не вистачає 3,08 мільярда доларів, «що ставить під загрозу як нашу національну безпеку, так і зв'язок сільських споживачів, які залежать від цих мереж».
Вона попередила, що брак фінансування може призвести до закриття деяких сільських мереж, що «може ліквідувати єдиного оператора в деяких регіонах» і поставити під загрозу роботу служби 911.
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